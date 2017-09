Veel ouders hadden al inschrijfgeld gestort nadat Fibos bekendgemaakt had dat de subsidie van de overheid te laat wordt uitbetaald. Fibos had geëist dat 80% de subsidie meteen betaald moest worden door de regering. Nadat overeenstemming was bereikt tussen Fibos en Onderwijsminister Robert Peneux, is besloten dat de ouders de SRD 120 niet meer hoefden te betalen. Velen hadden het bedrag al gestort omdat de kinderen ingeschreven moesten worden.Voor de terugbetaling van de ouderbijdrage van RKBO en EBGS kunnen ouders terecht volgens het aangegeven schema. Na deze dagen vindt er geen restitutie meer plaats. De uitbetaling vindt plaats in de Christelijke Onderwijsbond (COB) aan de Gemenelandsweg. De ouders van de overige schoolbesturen zullen worden gebeld voor de terugbetaling.