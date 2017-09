Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur na de vergadering met de BvL en ALS. (Foto's: Raoul Lith)





De minister van Onderwijs, BvL en ALS hebben vandaag met elkaar gesproken. Er is een vervolgafspraak gemaakt. Peneux houdt dinsdag een persconferentie om dieper in te gaan op zaken rond het onderwijs. Partijen zijn uiteen gegaan zonder dat oplossingen zijn gevonden voor knelpunten die besproken zijn. De bewindsman zal verder afstemmen met andere betrokkenen over de inzichten die gegeven zijn door de BvL en ALS.Valies zegt aan journalisten dat het om tal van zaken gaat. Er is ontevredenheid over het mutatiebeleid, ontslag van leerkrachten, tuchtmaatregelen, beperken van vakbondsrechten door leerkrachten die vrijgemaakt waren voor vakbondswerk. Valies zegt dat hij woensdag verslag zal doen aan zijn leden. Daarom kan hij nu niet uitgebreid ingaan op het gesprek met de minister.Peneux benadrukt dat het ministerie bevoegde leerkrachten voor de klas wil hebben. Hij voert aan dat drie jaar geleden de bijzondere scholen op de hoogte waren gesteld dat leerkrachten hun studie moeten afronden. Het gaat landelijk om dertig tot veertig leerkrachten, ook op openbare scholen. De minister voert aan dat er genoeg bevoegde docenten zijn om les te geven. Het is oneerlijk dat onbevoegden voor de klas staan.