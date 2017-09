Het merendeel van de goudzoekers heeft een illegale status en is daardoor verstoten van bijvoorbeeld onderwijs en medische zorg. Bovendien had de overheid geen zicht op deze personen in het gebied en hun bewegingen. Door het registreren van deze personen wil de regering via OGS een en ander in beeld en onder controle brengen.NH streeft ernaar om eind december 2018 de volgende doelen gerealiseerd tehebben:- Monitoring en ondersteuning in gebieden waar sprake is van veiligheidsrisico’s door mijnbouwactiviteiten en gebieden waar sprake is van conflicten tussen kleinmijnbouwers en groot mijnbouw (multinationals);- Door de aanwezigheid van OGS kunnen de grote mijnbouwmaatschappijenongestoord hun exploratie en exploitatie activiteiten uitvoeren welke in de mineraleovereenkomsten met de overheid is afgesproken;- Monitoring van alle grote goudzoekersvaartuigen (skalians) en het assisteren van de belastingdienst bij de registratie voor ordentelijke belastingafdracht;- Organisatorisch alle zaken op orde hebben om probleemloos op te gaan in de op te zetten minerale autoriteit.