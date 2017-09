In januari 2016 is er een overeenkomst gesloten tussen NH (SWM) en de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening over de realisatie van Waterproductiecentrum Commewijne. Het oppervlaktewater uit de Surinamerivier zal door de Belgische Watergroep behandeld worden. De streeftermijn voor de uitvoering van de werken bedraagt 16 maanden.Het totaal geraamde bedrag voor de installatie en de begeleidende werken is 4.492.847 euro en zal via 36 opeenvolgende maandelijkse betalingen van € 124.801 vereffend worden. De vergoeding voor de begeleiding bij de exploitatie van het WPC Commewijne bedraagt bij de ondertekening van het voltooiingscertificaat € 165.000 per jaar voor de duur van 10 jaar. Naast deze kosten zijn aan de Surinaamse zijde nog diverse additionele werken benodigd, waarvan de totale kosten thans zijn geraamd op € 9.074.580.