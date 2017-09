Uit onderzoek is gebleken dat de vrachtwagenbestuurder reed over de Oost-Westverbindingweg vanuit Paramaribo richting Moengo. Ter hoogte van km 47 heeft de bestuurder, Doerga die op de weg liep richting Paramaribo, aangereden. Het slachtoffer was vrijwel op slag dood.De autobestuurder was niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd. Het lijk van Doerga is voor sectie in beslag genomen.