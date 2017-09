Passagiers arriveren op de internationale luchthaven van Washington in juli na het hooggerechtshof het reisverbod gedeeltelijk had hersteld. (Foto: Reuters)





"Amerika veilig maken is mijn eerste prioriteit. We zullen hen niet in ons land toelaten van wie we niet kunnen garanderen dat ze veilig zijn,” zei president Trump. De beperkingen op Venezolanen zijn alleen van toepassing op overheidsfunctionarissen en hun familieleden.De drie nieuwe landen worden toegevoegd aan de vijf andere landen voor wie het oorspronkelijk reisverbod van Trump geldt. Het gaat om Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië. Maar het nieuwe besluit heeft de beperkingen die waren opgelegd aan Sudan, opgeheven.Het oorspronkelijke verbod van Trump was zeer controversieel, omdat het ging om zes landen met een overwegend moslimbevolking. Het verbod werd veelal aangeduid als een "moslimverbod". Het heeft geleid tot tal van juridische confrontaties en diverse grootschalige protesten. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal het reisverbod, dat in juli gedeeltelijk werd hersteld, in oktober weer in behandeling nemen.De toevoeging van Noord-Korea en Venezuela betekent nu dat niet alle landen op de lijst een moslim meerderheid hebben. De criteria voor de nieuwe verbodslijst zijn nu gebaseerd op controleprocedures en –samenwerking. De beperkingen zijn nu ook per land op maat gemaakt.Het Witte Huis zegt dat Noord-Korea “in geen enkel opzicht” samenwerkt met de Amerikaanse regering en heeft gefaald te voldoen aan alle eisen - en zijn dus alle reizen van zijn burgers naar de VS verboden.Tsjaad, een belangrijke terrorismebestrijdingspartner, heeft geen terroristische en andere publieke informatie die de VS nodig heeft, gedeeld. Dus zijn alle zakelijke en toeristische visa voor zijn onderdanen opgeschort.Alleen 'bepaalde Venezolaanse staatsambtenaren en hun directe familieleden' zijn verbannen. De meeste beperkingen komen in de vorm van de opschorting van B-1 en B-2 zaken- en toeristenvisa en hebben geen tijdsbeperking zoals het oorspronkelijk reisverbod van president Trump. De beperkingen treden op 18 oktober in werking, maar gelden niet voor degenen die al een geldig visum hebben, meldt het Witte Huis.