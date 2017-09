De verdachten Shiva J. (21), Steven K. (34) en Clifton A. (34) zijn door de afdeling Fraude van de politie in twee afzonderlijke gevallen aangehouden.Shiva J. en Steven K. hebben met valse documenten een voertuig dat op afbetaling is gekocht, doorverkocht. In het geval van Clifton A. heeft hij ook een auto op afbetaling gekocht bij een autocenter. Deze verkocht hij door voordat hij het af te lossen bedrag heeft voldaan. Het voertuig is nog op naam van de autocenter.Clifton A. gaf bij het verhoor aan bereid te zijn het geld terug te geven aan de koper. Na de terugbetaling is hij heengezonden.Shiva J. en Steven K. zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten, meldt de politie Public Relations.