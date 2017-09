De afdeling Fraude van de politie heeft Kirankoemar D. (24) aangehouden voor valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering. De verdachte heeft in 2016 een auto bij een kennis gekocht. Met de verkoper was afgesproken dat hij een aanbetaling zou doen en maandelijks het resterend bedrag zou aflossen. De overdrachtsverklaring zou hij pas bij volledige betaling van de totale koopsom krijgen.Kirankoemar D. hield zich niet aan de afspraak en ruilde de auto voor een ander voertuig in bij een andere persoon. Aan deze persoon met wie hij de inruildeal heeft gesloten, gaf hij een 'valse overdrachtsverklaring'.De nieuwe eigenaar deed de afdeling Verkeer Technische Dienst van de politie aan om het voertuig op zijn naam te laten overschrijven. Op deze afdeling bleek het dat de overdrachtsverklaring valselijk is opgemaakt. De verklaring is ook voorzien van de handtekening van de eerste eigenaar.Kirankoemar D. is op grond hiervan aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.