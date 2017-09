De politie van Flora is geconfronteerd met veel gevallen waarbij mobiele telefoons via social media ten verkoop worden aangeboden, door de zogenaamde kopers worden gestolen.De verdachten benaderen via social media de verkopers en maken een afspraak elkaar ergens te ontmoeten. Wanneer de verkoper volgens afspraak de plek aandoet, wordt het toestel door listige kunstgrepen meegenomen.De politie waarschuwt verkopers die hun waar via social media ten verkoop aanbieden, voor hun eigen veiligheid te waken en een afspraak te maken met de koper op een veilige locatie. Zo wordt ongerief van beroving of diefstal voorkomen, stelt de afdeling Public Relations.