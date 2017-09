Bondskanselier Angela Merkel





Hoewel Merkel nog veel populariteit geniet in Duitsland, zal de CDU naar verwachting minder zetels behalen. De groei van de rechts-populistische partij 'Alternative für Deutschland' (AFD) is opvallend. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog kan deze partij voldoende stemmen behalen om in de Bondsdag terecht te komen. Volgens de peilingen gaat 11% van de stemmen naar deze rechtse partij. De AFD kan uitgroeien tot de derde grote partij van Duitsland.Naar verwachting zal de SPD met 22% opnieuw de tweede grote partij van het land worden. De SPD en de CDU werken samen. De liberalen, verenigd in de Freie Demokratische Partei, zal volgens de peilingen 9% van de stemmen vergaren. Vanavond om 18.00 lokale tijd sluiten de stembussen. Over het algemeen wordt verwacht dat Merkel een historische overwinning zal behalen.