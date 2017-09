De politie heeft vannacht geschoten op de verdachte Maikel G. De man werd geraakt in zijn bovenbeen. Starnieuws verneemt dat hij onder politiebegeleiding voor medische behandeling is overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.In de nacht kreeg de politie van het bureau Nieuwe Haven een melding over dieven die bezig zijn waren met een inbraak.Het Regio Bijstandsteam Paramaribo is op onderzoek uitgegaan. Ter plekke heeft de politie sporen van inbraak aangetroffen.