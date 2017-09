De kar met beeltenissen van Sri Jagganath, Sri Baladeva en Sri Subhadra Ji worden door gelovigen vijf kilometer voortgetrokken. (Beeld: René Gompers)





De tweede Ratha Yatra (Kar-festival) is achter de rug. Dit jaar hebben de gelovigen vijf kilometers afgelegd. De processie is gestart bij het Kwatta Sport Complex en is geëindigd bij ISKCON gebouw van (The International Society for Krishna Consciousness) beter bekend als de Hare Krishna Tempel, vijf kilometers verder. De toeschouwers langs de weg en een aantal autobestuurders hebben wat ‘lekkers’ gekregen van de aanbidders, het symbool van de zegen dat verspreid wordt op de route van de heilige kar.Prakash Ramautar, tempelpresident, is zeer tevreden. Hij schat dat er 1400 mensen aanwezig zijn dit jaar, bij de tempel en tijdens de processie, 200 meer dan vorig jaar. “Het heeft een aspect van plezier,” geeft hij aan. “Mensen zijn mooi uitgedost, er wordt veel gedanst, veel gezongen, er is een toneelopvoering en er is lekker eten. Dat trekt mensen al aan maar men is er op de eerste plaats vanwege het spirituele. En dat is dat we de Heer voortrekken. Het is de bedoeling dat we hem uitnodigen om in ons hart te komen, om ons te zuiveren zodat we zelf ook bronnen zijn van vrede, geluk, goddelijke liefde en die waarden verspreiden.”De organisatie is voornemens om de eeuwenoude traditie uit India, die ondertussen in verschillende delen van de wereld wordt uitgevoerd, in Suriname landelijk te vieren. “We gaan het festival elk jaar, op de vierde zaterdag van september houden,” deelt Ramautar mee. “We gaan groter en ook naar andere districten. Volgend jaar zijn we in Nickerie. Iedereen is uitgenodigd.” Rond half negen ‘s avonds komt de stoet aan bij de tempel. De man met één been is nog steeds aan de leiding. De politie stopt het verkeer zodat de kar soepel naar 'huis' kan. De tabla gaan sneller spelen. De zanger prijst Krishna nog een paar momenten voordat de politie het stilstaand verkeer het sein geeft om op te trekken.René Gompers