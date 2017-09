Minister Yldiz Pollack-Beighle spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. (Beeld: VN)





De bewindsvrouw wees op de enorme schade aan de economie en de infrastructuur die veroorzaakt is door de natuurrampen. De maatschappelijke leed is niet te beschrijven. Zij haalde aan dat de wereld een groot solidariteitsgevoel heeft gedemonstreerd bij calamiteiten, waarbij humanitaire hulp dringend nodig is. Pollack-Beighle zei dat er meer internationale inspanningen en aanpak nodig zijn.De getroffen landen hebben de hulp nodig van de internationale gemeenschap om de economie en infrastructuur weer op te zetten, die beter bestand zullen zijn tegen dit soort calamiteiten. Dit vereist ontwikkeling van innovatieve concepten en uitwisseling van wereldwijde ervaring. Samenwerken op wereldschaal is cruciaal, benadrukte de minister.De minister benadrukte dat klimaatsverandering een wereldwijd probleem is. Dit zal ook op wereldschaal aangepakt dienen te worden. "De afgelopen weken heeft het ons heel duidelijk gemaakt dat de krachten van de natuur niet discrimineren," stelde de minister. Als de mensheid wil overleven, zullen landen op wereldwijde schaal proportioneel hun bijdrage moeten leveren.De minister stelde dat het onaanvaardbaar is dat Caribische landen, waaronder Suriname, beschouwd worden als midden inkomenslanden waardoor er geen concessionele leningen worden verstrekt. De kwetsbaarheid van de landen moeten ook meegenomen worden bij de classificaties. Suriname loopt ook een groot risico bij klimaatsverandering. Het land levert een enorme bijdrage om klimaatverandering te helpen aanpakken. De bewindsvrouw benadrukte dat Suriname voor 93% uit bos bestaat, een van de bosrijkste landen ter wereld. Het Surinaamse regenwoud helpt het unieke ecosysteem van de Amazone in tact houden.Pollack-Beighle benadrukte dat 1,6 miljoen hectare ongerept regenwoud geconserveerd is in het Centraal Suriname Natuurreservaat, een cadeau voor de mensheid. Suriname is bereid samen te werken om de unieke positie in de wereld te behouden en de economie duurzaam te ontwikkelen.