De dragemans van Marius Rust zijn op de eerste plaats geëindigd in 2015, tijdens Drageman Dey. (Archieffoto René Gompers)





De Drageman Dey wordt al tien jaar gehouden en wordt elk jaar door een andere stroming van dragemans georganiseerd, deelt Sonja Lisse van de organisatie mee. Dit jaar ligt de organisatie in handen van de dragers van de Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats. Het dansonderdeel is twee jaar geleden door Hennep Algemene Uitvaartverzorging toegevoegd. De beste danskunsten zijn getoond door de dragers van Marius Rust van de EBGS. De ‘jongens’ van de RK-Begraafplaats eindigden op de tweede plaats. Vorig jaar was er geen danscontest vanwege de crisis in het land.Lisse deelt mee dat er gewerkt zal worden aan het stroomlijnen van de danstraditie. Het is belangrijk dat deze cultuurmanifestatie behouden wordt, geeft ze aan. Tien jaar geleden is op initiatief van de groepsleiders de Drageman Dey ingesteld. Er zijn verschillende stromingen maar ook de groepen die niet vanuit het een christelijk perspectief opereren, zullen zondag aanwezig zijn. "Immers de lijkendragers, die het beroep ervaren als een roeping, beschouwen het een voorrecht om de laatste schakel te zijn bij het grafwaarts dragen van de overleden mens.”Het evenement begint om 13.00 uur. Ruim tien groepen uit Paramaribo, Nickerie, Coronie en Para zullen hun kunnen tonen, waarbij elke groep tien minuten onder leiding van grootbazuin de gelegenheid krijgt zich van zijn beste zijde te tonen met een (lege) kist, zang, ritueel en dans. Eerst zal er een dankdienst worden gehouden die door de bisschop van Paramaribo, Karel Choennie, zal worden geleid. Het geheel vindt plaats op de RK-Begraafplaats en is toegankelijk voor eenieder.René Gompers