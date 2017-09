Orkaan Maria heeft minstens 35 levens geeist in het Caribisch Gebied. (Beeld: NHC)





Diverse Caribische landen die getroffen zijn door de orkanen Irma en Maria hebben de regio en de wereld gevraagd om hulp te bieden. De landen zijn niet in staat om op eigen kracht de wederopbouw te realiseren. De schade loopt in de honderden miljoenen US dollar."U hebt allen de beelden gezien van de verwoestingen die orkanen Irma en Maria hebben aangericht in de Caribbean. U heeft gehoord hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen en hoeveel mensen alles kwijt zijn dat ooit hun thuis was. Velen moeten thans uit nood worden geëvacueerd naar veilige gebieden om te kunnenoverleven.Dit enorme lijden en de grote noden van onze broeders en zusters mag ons absoluut niet onverschillig laten! Wij die door Gods genade bespaard blijven van zulke desastreuze rampen zijn geroepen om hulp te bieden. Diep in uw hart weet u dat! Luister daarom naar uw hart en geef uw ondersteuning aan de hulpactiesvoor hen die zo ernstig getroffen zijn door de orkanen."U kunt uw bijdrage storten op de hieronder genoemde rekeningen van het BisdomParamaribo bij De Surinaamse Bank NV:SRD: ‘RK Bisdom Ondersteuningsfonds’ – nr. 64.95.338EUR: ‘RK Bisdom Europrojecten’ – 44.81.542USD: ‘RK Bisdom USD-projecten – 50.26.806met vermelding van:‘NOODHULP ORKAANSLACHTOFFERS’