Terwijl de politieagenten onderweg waren naar de plek van de aanrijding, kwam er een telefonische melding dat enkele personen goederen uit één van de voertuigen die betrokken is bij de aanrijding, wegdroegen. Romario M. die bestuurder was van het voertuig waaruit de goederen werden weggehaald, is flink aan de tand gevoeld. Hij verklaarde slechts een taxirit te hebben gereden en niets van goederen afwist. Gaande weg het onderzoek viel hij door de mand en is hij aangehouden. Het voertuig van de verdachte is niet verzekerd.Op aanwijzing van Romario werden er op een leegstaand perceel in de directe omgeving twee computers, systeemkasten en monitoren, een printer, een scan en regulators aangetroffen en in beslag genomen. Deze goederen blijken te zijn weggenomen bij een inbraak eerder op de dag in het ressort Latour.Op diezelfde dag hebben drie benadeelden aangifte van inbraken gedaan. Een aangeefster herkende de in beslag genomen goederen als te zijn de bedrijfsgoederen die eerder op de dag bij de inbraak in het ressort Latour zijn gestolen.Dit trio is overgedragen aan de recherche van regio Paramaribo. Het vermoeden bestaat dat er meerdere verdachten betrokken zijn in deze zaak. Het drietal is na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten, meldt de politie Public Relations.