Robinhood en IMT in finale Sterren ToernooiHet Sterren Toernooi wordt door de clubs als voorbereiding gezien voor het komend seizoen dat in oktober van start gaat. Zowel Robinhood met zijn nieuwe coach Roberto Godeken en Inter Moengo Tapoe hebben goed spel laten zien. De verliezers spelen voor de derde plaats.De opbrengsten van dit toernooi is bestemd voor Radio en Tv Shalom. De hoofdprijs is een tv-toestel met trofee. Daarnaast zijn er ook individuele prijzen als tickets te winnen. Er zijn ook levensmiddelenpakketten voor elke speler van de kampioen. Zondag wordt er weer gespeeld in het André Kamperveen Stadion.Ala-D Media