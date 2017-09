prijsbewaking

In het zojuist verschenen nummer van het Surinaams Juristen Blad (SJB 2017 no. 2) heeft Mr.Dr. Gaetano Best een belangwekkend artikel geschreven getiteld:Op 19 december 2016 herinnerde het Ministerie van H.I. er in een bekendmaking aan dat het wettelijk verboden is om:1. goederen, diensten en huurprijzen in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen;2. maximale winstmarges te overschrijden zoals wettelijk vastgesteld, en3. in vreemde valuta te verhandelen.In de voornoemde bekendmaking kondigde het Ministerie ook aan dat er streng opgetreden zou worden tegen overtreders van deze wettelijke verboden. Er werd een heel sanctiearsenaal in het vooruitzicht gesteld variërende van intrekking van vergunningen, boetes en zelfs als ultimum remedium, sluiting van bedrijven.De bekendmaking zorgde voor paniek in de gelederen van de ondernemers en wellicht gejuich in andere kringen. De instabiele koers van de Surinaamse Dollar (SRD) had veel bedrijven doen besluiten om hun bedrijfsvoering te baseren op en uit te drukken in vreemde valuta.Ook had het Ministerie aangekondigd dat er een hele batterij van controleurs zou worden ingezet om streng toe te zien op de handhaving van de regels van het b>