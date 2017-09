André U. is door het Bestrijding Internationale Drugs (BID) Team van de politie aangehouden. Bij de reguliere visitatie is tijdens het scannen van de bagage van de reiziger cocaïne bolletjes ontdekt.Bij het verhoor gaf André U. aan de koffer van een kennis te hebben ontvangen om die mee te nemen naar Nederland. Zonder zich ervan te overtuigen wat er in die koffer zat, heeft hij ingestemd.De verdachte is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade die het verdere onderzoek zal verrichten, meldt de politie Public Relations.De leiding van het BID team doet een dringend beroep op reizigers om geen spullen of goederen van derden mee te nemen zonder die eerst gecontroleerd te hebben.