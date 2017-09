Minister Peneux zegt aan het Nationaal Informatie Instituut dat hij open staat voor rationeel dialoog. Hij stelt dat het belang van het onderwijs niet uit het oog verloren mag worden. De BvL en ALS hebben voor woensdag 27 september een protest algemene ledenvergadering gepland. Vooral de 'shop stewards' zijn verhit en willen dat op de vergadering van woensdag standpunten worden ingenomen.De leerkrachten zijn ontevreden over een aantal zaken. Zij vinden dat vakbondsrechten worden vertrapt omdat de minister aangegeven heeft dat leerkrachten niet meer vrijgemaakt zullen worden voor vakbondswerk. Zij zijn ingedeeld om voor de klas te staan. Het herwaarderingsprogramma is niet verder besproken met de BvL en ALS. Dit was afgesproken met de regering.Het ontslag aanzeggen van leerkrachten die hun MO-A akte nog niet hebben afgerond, is eveneens een doorn in het oog. Minister Peneux heeft tegenover Starnieuws verklaard dat hij kwaliteitsonderwijs voorop stelt. De leerkrachten wisten drie jaar terug al dat hun dispensatie zou worden ingetrokken. De bewindsman vindt dat er alle ruimte is gegeven aan de leerkrachten om hun bevoegdheid in orde te maken. Wie de akte heeft behaald, mag opnieuw solliciteren.