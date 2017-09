Motivatiebesprekingen die de korpsleiding houdt met de verschillende structuren over de aanpak van de criminaliteit. (Foto: NII)





Afgevaardigden van de verschillende structuren binnen het KPS, met name de mobiele teams, officieren, kaderleden en manschappen worden geïnformeerd over de vernieuwde actieplannen. Deze zijn gericht op de aanpak van de zware criminaliteit en het terugbrengen van het veiligheidsgevoel binnen de samenleving. De interventie eenheden zullen meer dan voorheen samenbundelen en volgens een aangepast werkrooster worden ingezet. Zij zullen op verschillende locaties zowel opvallend als onopvallend opereren, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).Tijdens de besprekingen wordt onderlinge informatie uitgewisseld en krijgen participanten de gelegenheid in te gaan op zaken over de criminaliteitsbestrijding. Ook worden de diensthoofden gewezen op hun bijzondere verantwoordelijkheid, de handhaving van orde en rust in de samenleving. Ze worden daarbij moed ingesproken om, ondanks de minder gunstige omstandigheden waaronder zij arbeid verrichten, hun plichten niet te verzaken en gemotiveerd hun taken samen met de manschappen uit te oefenen.Het KPS zal de toegankelijkheid van de burgers naar de politie verbeteren en hoopt met deze aanpak de burgerij een beter gevoel van bescherming te bieden. Minister Welzijn verwacht dat de burgers ook een bijzondere bijdrage zullen leveren door relevante informatie en inlichtingen over criminele handelingen of gedragingen te blijven doorspelen aan de politie. Melders kunnen rekenen op wettelijke bescherming indien het nodig is.