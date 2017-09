De schoolbesturen verenigd in Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos) starten de komende week met de terugbetaling van de ouderbijdrage 2017-2018. De Stichting Onderwijs der EBGS (EBGS) en het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) zeggen in een persbericht dat zij op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 september 2017 de terugbetaling van de ouderbijdrage (SRD 120) zullen doen.De ouders moeten het stortingsbewijs en een ID-bewijs meenemen. De terugbetaling vindt dagelijks van 08.00 -16.00 uur plaats bij het gebouw van de Christelijke Onderwijzersbond ‘Broederschap’ (COB) aan de Gemenelandsweg.Op de ouders/verzorgers van leerlingen van de EGBG- en RKBO-scholen wordt het beroep gedaan om vanwege logistieke procedures op de aangegeven dag voor de school van hun kind langs te komen. De uitbetaling zal alleen op deze dag plaatsvinden, hierna is er geen restitutie mogelijk.De ouders van de overige schoolbesturen zullen door de administratie van desbetreffende organisaties worden gebeld voor de terugbetaling. Het gaat om de Surinaamse Moslim Associatie (SMA), Sanatan Dharm, Stichting Scholen met de Bijbel, Stichting Waaldijk College, African Methodist and Episcopal Church (AMEC), Evangelische Methodisten Gemeente (EMG), Islamitische Gemeente Suriname (SIS), Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker en de Weslyaanse Gemeente.