Het Kar-festival is vorig jaar voor het eerst gehouden in Suriname.





Ratha Yatra betekent letterlijk Kar-festival. Dit festival vindt haar oorsprong 5000 jaar terug in India, in de deelstaat Orissa in een stadje genaamd Jagannath Puri. Dit festival viert het wederkeren van Heer Sri Krishna naar Vrindavan en wordt jaarlijks gehouden om de Heer van het universum te eren.Miljoenen mensen van over de hele wereld gaan jaarlijks naar Puri om dit zegenrijke festival te vieren. Rijk versierde karren worden dan gebruikt om de 3 beeldgedaanten van respectievelijk Sri Jagganath, Sri Baladeva en Sri Subhadra Ji te vervoeren langs de straten om genade uit de delen aan degenen die deze murti's (beeldgedaanten) zien. De kar wordt getrokken door toegewijden, terwijl eenieder mag meedoen. Al zingend en dansend wordt de kar getrokken van het startpunt naar het eindpunt. Het kar-festival werd voor het eerst buiten India gehouden op 9 juli 1967 in San Francisco onder de supervisie van de stichter Acharya van de International society for Krishna Consciuosness, HDG A.C.Bhaktivedanta swami Srila Prabhupada.Vandaag de dag wordt het Kar-festival over de hele wereld in veel landen gehouden inclusief 5th Avenue Manhattan, langs Pacific coast Highway Laguna Beach. Engeland, Nederland, België, Trinidad, Guyana, Moskou, China zijn een paar van de mooie voorbeelden.Het werd hoog tijd dat ook Suriname gezegend werd door Heer Jagannath. Wij konden ons geen beter moment voorstellen dan de viering van het vijftigste levensjaar van ISKCON. In 2016 bestond de ISKCON gemeenschap vijftig jaar en het houden van deze eerste Ratha Yatra werd geïnspireerd door de instructie van Zijne Heiligheid Danvir Maharaj die aan zijn discipel Annirudha das het volbrengen van deze taak meegaf.In samenwerking met de Governing Body Commission (het wereldbestuur van de ISKCON gemeenschap) in de persoon van Zijne Heiligheid Virabahu Maharaj werd het idee verder uitgewerkt en is een team aan de slag gegaan om het project te realiseren. De beeldgedaanten zijn speciaal voor Suriname in India vervaardigd en per luchtpost naar Suriname gehaald. Suriname wordt gezegend door Sri Sri Jagannath, Baladeva en Subhadra Ji middels een festival waar geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, huidskleur, etniciteit, politieke achtergrond of geaardheid.Inmiddels organiseert na het succesvolle festival van vorig jaar , het Ratha Yatra team voor het tweede opeenvolgende jaar het Ka -Festival en wel vandaag zaterdag 23 september. inmiddels zijn een heel wat toegewijden uit Nederland, Guyana, Venezuela en Trinidad al gearriveerd om ons te assisteren en of mee te doen met de processie en met deze journey van Their Lordships. Het is dus hoog tijd voor u om de beeldgedaanten ook te aanschouwen en kennis te maken (voor zover u dat nog niet heeft gedaan) met Hen die heersers zijn over het universum en zodoende genade te verkrijgen. U wordt samen met uw familie door ons verwacht.Bij deze wensen wij ook dank te zeggen aan al onze sponsors die zowel in geld als in natura hebben gedoneerd waardoor dit festival weer succesvol kan worden gehouden en zelfs verdubbeld is in deelnemers. De namen en bedragen casu quo gedoneerde goederen zullen worden bekendgemaakt tijdens het stage programma en ook op de Facebook page van Ratha Yatra. Ook dank aan onder andere Starnieuws en het Kabinet van de President (Clifton Limburg) voor de verslaglegging en de ruimte ons steeds geboden voor het propageren van ons festival. Moge de Genade van Lord Jagannath u allen altijd ten deel vallen.