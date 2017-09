De CBvS heeft X-Trade opgedragen alle activiteiten, welke beschouwd worden als te zijn van een kredietinstelling, stop te zetten. Het bedrijf is aangezegd om alle handelingen die in dit verband zijn gepleegd ongedaan te maken, hetgeen inhoudt dat reeds gesloten overeenkomsten met cliënten ontbonden moeten worden.Het bedrijf moet vervolgens al zijn bezittingen en schulden rapporteren aan de Centrale Bank. Conform de WTK 2011 zullen er verder juridische maatregelen worden ondernomen tegen X-Trade en personen die leiding hebben gegeven aan de verboden activiteiten van het bedrijf. De CBvS heeft het Openbaar Ministerie geïnformeerd over eventuele te ondernemen strafrechtelijke maatregelen.De Centrale Bank brengt onder de aandacht van de samenleving dat het alleen aan bedrijven die onder haar toezicht staan is toegestaan gelden van het publiek aan te trekken voor het verstrekken van kredieten en het doen van beleggingen.