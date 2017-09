De politie Public Relations meldt dat in februari 2017 de vrouw besloot haar intrek te nemen bij haar vader. Haar echtgenoot Kenneth kon zich niet verenigen met haar besluit en wilde zijn vrouw weer thuis. De vrouw weigerde om terug te gaan. De vele smeekbeden hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.Gisteravond bracht hij wederom een bezoek aan Sandhya Mahabier. Op een bepaald moment hoorde de broer een woordenwisseling op het erf. Hij liep naar buiten en zag dat zijn zwager en zijn zus in een woordenwisseling waren. De broer nodigde zijn zwager uit om binnen te komen om zaken uit te praten. Zijn zus rende weg en schreeuwde hem toe dat Kenneth een jachtgeweer had. Kenneth pakte het jachtgeweer uit de auto en de broer probeerde hem tegen te houden. Hij beet de broer, bracht hem slagen toe en bedreigde hem ook te zullen neerschieten.Uit vrees rende hij weg en hoorde drie schoten. Hij liep terug en zag zijn zus en zwager roerloos op de grond liggen. Het vermoeden bestaat dat Kenneth eerst de vrouw moet hebben neergeschoten en vervolgens de hand aan zichzelf sloeg. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Een jachtgeweer met dubbele loop, drie hulzen alsook een scherp patroon zijn aangetroffen en in beslag genomen.Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide ontzielde lichamen ter obductie in beslag genomen.Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden.