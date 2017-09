Het verkeer van zuid naar noord over de Indira Gandhiweg kan zijn weg bij nadering van de Latourweg verder vervolgen naar noord via:- de Menkendam en de MLK weg;- de Nieuw Weergevondenweg en de Coesewijnestraat of via de Rust en Werkweg en de Coesewijnestraat.Het verkeer van zuid naar noord over de MLK weg kan de weg bij nadering van de Latourweg verder vervolgen door rechtdoor te rijden of de Menkendam af te slaan richting de Coesewijnestraat.Het verkeer van noord naar zuid over de MLK weg, zal door moeten rijden over de MLK weg of via de Menkendam moeten afslaan richting de Indira Gandhiweg.Het verkeer van noord naar zuid over de Coesewijnestraat en de Indira Gandhiweg, zal bij de rotonde respectievelijk rechts moeten afslaan richting Indira Gandhiweg en doorrijden.Bestemmingsverkeer kan gebruikmaken van de Toekomstweg, de Ramgoelamweg en de Menkendam.Op de weggebruikers wordt het beroep gedaan met het bovenstaande rekening te willen houden en de aanwijzingen ter plaatse stipt op te volgen, meldt de afdeling Public Relations.