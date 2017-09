Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.





Veel leerkrachten hebben hun studie wel kunnen afronden. Van een kleine groep die deze niet heeft afgerond, is de dispensatieverlening stopgezet. “De redenering dat een afrondend leerkracht MO-A akte automatisch kan opteren voor een LO-akte, verwijs ik naar het rijk der fabelen, omdat ook voor het behalen van een LO-akte aan bepaalde vereisten voldaan moeten worden. Zolang onderwijsgevenden de LO-akte niet kunnen aantonen, zijn deze onderwijsgevenden onbevoegd. Een pedagogische bevoegdheid geeft nog geen vakinhoudelijke bevoegdheid omdat de onderwijsgevende vakinhoudelijk bekwaam moet zijn om de leerstof te kunnen overdragen voor de klas. De praktijk leert ons dat vakinhoudelijke bekwaamheid van eminent belang is bij het aanleren van vaardigheden zowel op kennis en inzichtelijk niveau,” beklemtoont de bewindsman.Onderwijsgevenden die slechts een pedagogische bekwaamheid bezitten met het ontbreken van een vakinhoudelijke bekwaamheid, zijn dus onbevoegd en zullen door het ministerie afgevoerd worden, stelt Peneux. Het ministerie is zich volgens hem terdege van bewust dat er genoeg onderwijsgevenden zijn met afgeronde opleidingen die in het onderwijsproces willen komen om hun bijdrage te leveren aan het onderwijszaken.“Pas als de afgevoerde leerkrachten hun studie hebben afgerond, zullen ze weer in de gelegenheid gesteld worden te solliciteren voor een baan binnen het onderwijs. Ik wil de gemeenschap erop wijzen dat het ministerie gaat voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs en tracht door het inzetten van bevoegd kader het leerresultaat positief te beïnvloeden,” zegt de Onderwijsminister.