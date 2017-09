De permanente educatietoelage die apart werd uitbetaald, is nu geïntegreerd in de bezoldiging. Het voordeel hiervan is dat de pensioengrondslag voor alle leerkrachten verbeterd is. De regering heeft over het laatste kwartaal van 2016 vooruitlopend op de actuele herwaardering een voorschot van SRD 375 verstrekt aan de onderwijsgevenden. In januari van dit jaar is het bedrag verhoogd naar SRD 500.Het NII licht toe, dat het hier gaat om nettobedragen die zijn uitgekeerd als koopkrachtversterking. Nadat de herwaardering in april een feit werd, werd het voorschot niet meer toegekend, maar in de bezoldiging verwerkt. Mogelijk door onbegrip hierover voelt de doelgroep zich benadeeld.Het NII geeft aan dat het verzuim onder de onderwijsgevenden op alle niveaus zeer hoog te noemen is. Er zijn gevallen die liggen tussen de 145 en 365 dagen per jaar. Er zijn nog meer zaken die niet goed lopen zoals de kwestie overuren die dringend bekeken moet worden. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is reeds bezig met het traject van ordening binnen het onderwijs en zal dit met alle belangrijke actoren continueren, om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten, zegt het NII.