De verdachte verklaarde dat hij samen met zijn vriendin voor werkzaamheden te Nieuw Koffiekamp was. Bij haar had hij geruime tijd geld gespaard. Op de bewuste avond vroeg hij Agatha naar het geld om naar de stad te gaan. De vrouw weigerde dat af te staan. Er ontstond een woordenwisseling gevolgd door een schermutseling tussen hen. Op een bepaald moment heeft hij haar keel dichtgedrukt en viel ze bewusteloos neer.Claudio S. liet haar alleen achter, sloot de woning af en liep naar een familielid te Brownsweg. Aan het familielid vertelde hij dat hij zijn vriendin heeft vermoord.De recherche van regio Midden deed samen met het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) Nieuw Koffiekamp aan en trof het levenloze lichaam aan. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen en is Claudio alias ‘Barba’ achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.