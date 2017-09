Zondag wordt de Latourweg afgesloten voor het verkeer.





De Wereld Autoloze Dag, 22 september, valt dit jaar op vrijdag. “Maar dat zou veel moeilijker worden,” geeft Wilgo Koster van de organisatie aan. “Het vergt heel veel werk, de organisatie is erg zwaar,” legt hij uit. “In verschillende rondes hebben we met alle belanghebbenden contact gemaakt om de plannen voor te leggen. De buurtbewoners, winkeliers, restauranthouders en andere bedrijven en organisaties hebben we zo goed mogelijk ingelicht over de op handen zijnde autoloze dag. We zijn eigenlijk allemaal benieuwd hoe het zal gaan, maar we hebben goede verwachtingen.” Er is gekozen voor Latour omdat de organisatie van het geheel op Latour plaatsvindt.Met de autoloze dag wordt het wandelen, fietsen en milieubewustzijn gestimuleerd deelt Koster mee. “Het moet ook de samenleving, met name de beleidsmakers, laten nadenken over ordening van het verkeer, hoe transport efficiënter, schoner en veiliger te maken” vult Koster aan. “De Latourweg is een zeer drukke weg. De weg is nu nog meer belast door de sluiting van de Saronbrug. Er gaat van alles over deze weg, grote vrachtwagens met zware ladingen, volle bussen, duizenden auto’s in zeer grote frequentie. De buurt is kinderrijk, de lucht is vervuild en het is erg luid langs de weg. Het verschil zal zeker te merken zijn wanneer er voor een halve dag geen verkeer zal zijn.”Haast alle eetzaken van het land hebben een filiaal langs de drukke straat. Sommigen treffen extra voorbereidingen voor de grote dag. “De Latourweg is meer dan een verbindingsweg, het is ondertussen ook de ‘food street’ geworden,” merkt Koster op. “Dat gaat helemaal tot zijn recht komen zaterdag. We hebben er daarom ook voor gezorgd dat er geen eten en drinken door derden langs de weg wordt verkocht. De Latourweg kan uiteindelijk de ‘eetstraat’ van Suriname worden. Dat is heel goed mogelijk gelet op de ontwikkelingen. Er willen zich nog meer eetzaken komen vestigen.”Net als op de eerste autoloze dag in 2014 zullen de ministeries van Sport & Jeugdzaken, Volksgezondheid, Justitie & Politie, Defensie, Landbouw, Veeteelt & Visserij goed vertegenwoordigd zijn. Het evenement is georganiseerd door de padvindersgroep pater Anton Donicie, UNDP, de Nederlandse ambassade en Stibula. De organisatie had zich voorgenomen om de autoloze dag om de twee jaren te doen. Het is vorig jaar niet gelukt vanwege de crisis. “Het leek toen geen goed idee om daar nog een autoloze dag op te doen,” geeft Koster aan.René Gompers