Onlangs heb ik mijn lidmaatschap van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) per schrijven aan het hoofdbestuur opgezegd. De reden is, dat ik teleurgesteld ben in de VHP onder leiding van dhr Chandrikapersad Santokhi. Eerder heb ik hem het voordeel van de twijfel gegeven, maar tevergeefs en wens niet door te gaan, zeker, niet onder deze leiding om straks mijn goede naam, eer, integriteit en wellicht professie, te verliezen daar ik achtergelaten ben voor doemdenkers en doeners die mij in alle facetten van het leven barrières hebben opgeworpen.Naar mijn mening is men onder deze leiding veel bezig met verdeel- en heerspolitiek waardoor het algemeen belang dat zij steeds pretenderen te dienen, terzijde wordt geschoven. Jammer dat de leiding steeds zwijgt om interne knelpunten aan te pakken, zaken bagatelliseert waardoor dialoog met ontevredenen binnen de partij steeds uitblijft wat ik nimmer eerder in de VHP heb gekend. Mijn opzegging is niet over één nacht ijs gegaan. Het is altijd moeilijk om een politicus te zijn waar men steeds hun hele leven lang een eenvoudige politieman is geweest en men d.m.v hun politie strategie een politieke organisatie wenst te runnen.Niet alleen ik ben teleurgesteld in deze huidige leiding, maar ook zovelen die op één of andere manier hun bijdragen hebben geleverd voor de groei en continuïteit van de partij. Sommigen in de top voelen de hete adem in hun nek want naast opzeggingen staan ook donateurs op om hun financiële verslag op te vragen en roepen hun op voor verantwoording, maar men zwijgt in alle talen om een verantwoording te geven. Waarom, oordeelt u zelf.Gezien dat ik transparantie in me heb, ben ik de mening toegedaan dat elk één donateur die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de VHP, het recht heeft op een financieel verslag. Verder spreekt deze voorzitter het volk de moed in dat de VHP een internationale bewogen organisatie is en al te vaak neemt hij VHP/New York in de mond. Maar de vraag die ik hierbij opwerp is: Is de VHP/ New York een legale organisatie en worden activiteiten op een legale manier ontplooid op het Amerikaanse grondgebied? Informaties uit ingekomen bronnen hebben mij laten vertellen dat hetgeen hoe men in Suriname pretendeert omtrent hun diaspora beleid in New York verwezen kan worden naar het rijk der fabelen. Als men hiermee politiek wilt scoren is het Surinaamse volk te slim om zich te laten misleiden door loze verhalen die sommige toppers van de partij steeds aan hun verkondigen. Ik hoop niet dat de VHP straks in haar imago wordt aangetast daar mij andere betrouwbare informaties hebben bereikt.Het is een pijnlijk besluit geweest om vaarwel te zeggen aan de VHP onder deze leiding, maar naar mijn mening is de VHP nog lang niet daar om vrouwen de nodige erkenning en waardering te geven, daar vrouwen steeds het onderspit moeten delven. Zie daar het voorbeeld dat de Gender Commissie niet in de huidige statuten van de partij is opgenomen.Ten slotte ben ik de mening toegedaan dat men het gender aspect niet alleen in de mond moet nemen om slechts de vrouwen van buiten toe aan te trekken, maar dat men werkelijk een vrouwvriendelijk beleid moet uitvoeren.