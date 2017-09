"Het is voor The Back Lot een grote eer om op deze internationale conferentie aanwezig te zijn om een door ons zelf ontwikkelde werkvorm te presenteren. Deze werkvorm is met succes ingezet voor het trainen van jongeren tijdens het youth job skills project ‘Powered’, gefinancierd door de IDB," zegt de stichting in een persbericht.Op de Summit komen ongeveer 5500 deelnemers uit 55 landen over de hele wereld bij elkaar. Deze groep vertegenwoordigt het bedrijfsleven, NGO’s, internationale fondsen, onderzoeksinstituten en overheden.Het thema van de GEO-Summit is te onderzoeken hoe de sociale en economische betrokkenheid van alle jonge mensen op de hedendaagse snel veranderende arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast is deze summit een uitstekende kans om contacten met nationale en internationale organisaties te maken en versterken, zegt The Back Lot.De reis naar de GEO-Summit 2017 is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de IDB in Suriname en sponsoring van Surinam Airways. In maart 2017 was The Back Lot op uitnodiging van de IDB en de Rockefeller Foundation reeds aanwezig bij de Summit voor Social Innovation in Bogota.