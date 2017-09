Zoekactie naar overlevenden is een 'race tegen de klok' in Mexico. (Beeld: ABC tv)





Door de krachtige aardbeving zijn tientallen gebouwen ingestort. Mensen zijn bedolven geraakt onder heet puin. Reddingswerkers zijn vanaf dinsdag bezig om mensen te bevrijden. Het graafwerk neemt enorm veel tijd in beslag. Er wordt met man en macht gewerkt. Het is een strijd tegen de klok.Eerder deze maand, op 7 september, werd Mexico ook al getroffen door een aardschok met een kracht van 8,1. Toen zijn 90 personen omgekomen. Naast het menselijke leed, is de economische schade enorm.