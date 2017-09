Astra Singh, secretaris-generaal SOC.





Singh merkt op dat er door de geschiedenis heen een grote 'gap' geweest is tussen het SOC bestuur en de leden. Hierdoor is er in de loop van de tijd een ‘ze doen maar’ attitude ontstaan bij de leden en lieten zij hun zeggenschap schieten. Mike Klein (Surinaamse Zwembond) en Dennis MacDonald (Surinaamse Atletiekbond) zijn trekkers geweest in iets wat best historisch te noemen is, stelt Singh. Zij zijn in staat met hun voorbereidingen op zeer korte termijn de bonden zodanig te bundelen en om ontwikkelingen op gang te brengen die geresulteerd hebben in de ‘vervroegde’ verkiezingen. En het is historisch omdat de bonden niet gewend waren in collectief overleg te plegen. "Ieder zat altijd op zijn eigen eiland en behartigde alleen eigen zaken."In feite zouden de verkiezingen in december gehouden worden volgens formele afspraken. Verkiezingen van de Nationale Olympische Comités moeten in het Olympisch jaar plaatsvinden, dus in dit geval in 2016. Hierdoor was voor een nieuw team in feite niet slechts sprake van in een rijdende trein stappen, maar in een sneltrein, stelt Singh."Toen het zover was en er een team moest worden samengesteld, begreep ik dat het nieuwe team geconfronteerd zou worden met lopende administratieve zaken maar ook met nieuwe, vanwege de transitie die geen ruimte liet om je tijd te nemen om dat te leren. Ik voelde me verplicht mijn kennis en ervaring ter beschikking te stellen om te helpen die sneltrein beter bestuurbaar te maken. En het is een sneltrein!"