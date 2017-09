Dit jaar is het thema voor de UN Internationale Dag van Vrede, welke jaarlijks op 21 september wordt herdacht:Iedereen kent wel het onaangename gevoel dat ontstaat wanneer er veel lawaai of tumult is, bij onweer, overstromingen en natuurrampen of zelfs als wij luisteren naar of beelden zien van nieuws waarbij onrecht, geweld of gruwelijke misdaad de boventoon voeren. Stilte echter geeft het gevoel van rust, stelt ons op ons gemak en geeft de ervaring van vrede.Hoe komt het nu dat onze reacties op geluid en op stilte zo verschillend zijn? Om dit te begrijpen is kennis nodig van wie we werkelijk zijn en van onze relatie met tijd, materie en God.Wanneer ik zeg – ik ben Joyce of Harry – dan bedoel ik de naam waarmee het lichaam wordt geïdentificeerd. Zeg ik – mijn vader, broer, vrouw of vriend – dan slaat het op hun relatie met mij. Heb ik het over – mijn auto, mijn huis, mijn stoel – dan heeft dat te maken met mijn eigendommen. Wijs ik naar mijn hoofd, mijn hand, ogen of oren, dan bedoel ik de organen van dit lichaam. Mijn relaties en bezittingen verschillen van mij, maar horen bij mij. Ik heb diverse relaties met verschillende personen en maak verschillend gebruik van de verscheidene eigendommen. Net zo maak ik ook gebruik van mijn lichaam en van de verschillende organen. Nu rijst de vraag – Wie ben 'IK' dan?De ziel, spirit of zelf, is een sprankelend punt van licht, de bron van bewuste energie die het lichaam in stand houdt en alle fysieke activiteiten bestuurt. Als de ziel – de levende energie, de meester – het lichaam verlaat, stoppen alle lichamelijke functies, het bewustzijn, het vermogen tot denken, beslissen, reageren, ervaren en uitdrukken raken kwijt. Het is dus de ziel die het lichaam leven geeft. Door middel van het lichaam ervaart de ziel zowel vreugde als verdriet. Het is deze invloed van het lichaam die het bewustzijn doet veranderen, waardoor hebzucht, gehechtheid, ego, boosheid, begeerte en andere ondeugden de kop opsteken.Van oorsprong is de ziel vredevol en heeft de diepe ervaring van totale vrede, zoals die in de zielenwereld, het Huis van de ziel, wordt ervaren. Vandaar dat iedere ziel naar vrede verlangt en er alles aan doet om aan dit verlangen tegemoet te komen. Iedereen zoekt ernaar en probeert het te behouden, in zichzelf, zijn familie, vriendenkring, werkkring of in de gemeenschap. Vrede is zo essentieel dat het onmisbaar is voor goed leven, maar het is bijzonder schaars.Echte vrede is innerlijke stilte, waarin positieve gedachten, zuivere gevoelens en goede wensen een plaats hebben. Diep respect voor mezelf, waardering en waardigheid zijn daarop gebaseerd. Vrede brengt tevredenheid, geluk, liefde, gelukzaligheid, tolerantie en andere deugden met zich mee. Het terugbrengen van deze innerlijke staat kan het leven van tegenwoordig dat gekenmerkt wordt door gejaagdheid, onrust en stress, haar schoonheid terug geven.Vrede te blijven ervaren en je daardoor veilig weten, zelfs ten tijde van de grootste opschudding wordt mogelijk door kennis van de ziel en de Allerhoogste Ziel.De Brahma Kumaris nodigt graag iedereen uit om op 21 september gezamenlijk met vrede bezig te zijn, in stille momenten, tijdens activiteiten of gewoon in gesprekken met anderen. Hieronder zijn enkele aandachtspunten die elk klokuur kunnen worden gebruikt als affirmatie of overdenking:• De oorspronkelijke natuur van de ziel is vrede. Ga in stilte en ervaar die vrede in jezelf. Richt je gedachten op de Allerhoogste, de Oceaan van vrede, verbind je hart met die Oceaan en laat vrede in jezelf toenemen.• Wanneer jij kalm bent, laat je anderen op een natuurlijke manier vrede ervaren. En dat geeft hoop.• Vrede heeft spirituele kracht nodig om het echt te maken, om het sterk te maken. Spirituele kracht komt uit de stille connectie met de hoogste kracht, met de zuiverste ziel, met de Ene.• Het maakt niet uit wat voor situatie er voor mij komt, hoe moeilijk die situatie ook is, de vrede die ik in mijzelf ervaar zal niet verstoord mogen worden daardoor. Hierin ben ik vastberaden.• Vrede en boosheid zijn elkaars tegenpolen. Gebruik geen boosheid: niet in je gedachten, niet in je woorden en ook niet in je daden of acties. Zelfs een klein beetje irritatie is boosheid. Dat zal je tegen houden om vrede te ervaren. En dus 'check' en 'change'.