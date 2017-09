Om veilig verkeer te bevorderen en verkeerscriminaliteit tegen te gaan, heeft het Korps Politie Suriname een verkeersunit voor regio Oost (districten Commewijne en Marowijne) ingesteld. Deze stap is genomen door de verkeersintensiteit op de openbare wegen in het oosten van het land.Deze afdeling heeft onder meer tot taak het surveilleren op de Oost-Westverbinding vanaf de Jules Wijdenboschbrug richting het oosten. De wetsdienaren moeten ervoor zorgen van de veiligheid in het verkeer wordt bevorderd.De verkeerspolitie die met opvallende motorfietsen haar werkzaamheden zal verrichten, zal waar nodig het verkeer regelen. De verkeersunit regio Oost is maandag in het leven geroepen, meldt de politie Public Relations.