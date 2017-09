Een man die was gaan stappen, was zo dronken dat hij niet meer in staat was naar zijn huis te rijden. Hij stopte bij een servicestation aan de Wilhelminastraat en vroeg aan een de man, Fabian P., om hem bij zijn woning te Meerzorg af te zetten. De onbekende man stemde in en nam plaats achter het stuur. Onderweg vroeg de dronkaard, die later een winkelier bleek te zijn, aan zijn assistent om een fles water te kopen.De man haalde een bundel geld tevoorschijn en gaf Fabian P. SRD 50 om het flesje water te kopen. Onderweg naar Meerzorg stopte Fabian het voertuig onverwachts langs de weg en vroeg de winkelier hem SRD 50 te geven om een taxi te betalen naar de stad.De man haalde het geld wederom tevoorschijn. Fabian P. trok het geld met kracht uit handen van de winkelier. Er ontstond toen een handgemeen met het slachtoffer. Het lukte het de winkelier uit het voertuig te stappen. Een omstander die zijn hulpgeroep hoorde, schoot hem te hulp en schakelde de politie van Meerzorg in. De verdachte is aangehouden en is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.