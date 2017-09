Wereldwijd wordt op 21 september extra aandacht besteed aan Alzheimer. Eigenlijk besteden we extra aandacht aan alle vormen van dementie, Alzheimer is slechts de meest voorkomende vorm. Dementie is een hersenziekte. De mensen die lijden aan dementie kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met het onthouden, praten of begrijpen van alledaagse zaken. Ze vergeten veel, soms zelfs om te eten of te baden. Ze lopen weg van huis omdat ze hun huis niet meer herkennen.Families denken vaak dat de dementerenden dit gedrag met opzet vertonen of omvervelend te zijn. Vervolgens worden de dementerenden weggestopt of aan hun lotovergelaten. Families schamen zich soms voor het gedrag van de persoon en praten er niet graag over. Ze denken dat het hen alleen overkomt. Dit is een van de redenen dat Wereld Alzheimer dag 2017 als thema heeftIn Nederland ontwikkelen 1 op de 5 mannen en 1 op de 3 vrouwen dementie. Ook in Suriname komen er veel dementerenden voor, waarschijnlijk veel meer dan men denkt. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat er veel suikerziekten en hoge bloeddruk in ons land voorkomt. Deze ziektes kunnen leiden tot dementie.Dementie is niet een normaal onderdeel van het ouder worden. Ondanks het veel voorkomt bij het ouder worden zien we steeds meer jongeren die dementie ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Dementie discrimineert niet! Ongeacht van welke culturele groep, geslacht of welvaart klasse, hoogte van de IQ: dementie kan ontwikkeld worden. En de kans hierop, gaat volgens internationaal onderzoek, in de komende jaren alleen maar verdubbelen.Stichting Alzheimer en overige dementiëen Suriname (SDS) heeft zich als taak gesteld om o.a. mensen die leven met dementie en hun familie te steunen. De stichting drukt de bevolking op het hart zich te laten informeren over wat dementie is. Een omschrijving van de vroege tekenen van dementie? Hoe kunt u de kans op het krijgen van dementie zo laag mogelijk houden. We vragen aandacht voor de patiënten die leven met dementie maar ook aandacht voor hun familie. Als iemand dementie heeft, lijdt de hele omgeving er ook onder. VERGEET HEN NIET! Ze hebben hulp en steun nodig.