Twee vrouwen zijn door kogels geraakt tijdens een familie reünie te Casiwinica, in het Mapanegebied. Ramon M., besloot zondagnacht te gaan jagen met één van groepsleden. Hij verliet zijn kamp en liep het bos in. Volgens zeggen zag hij op een bepaald moment iets glinsteren. Hij vermoedde dat het om wild moest gaan en schoot gericht met een jachtgeweer. Gelijk daarop hoorde hij zijn zus gillen en rende op het gegil af. Hij zag dat zijn zus Ilse op haar hoofd en haar vriendin Marlene in de buikstreek zijn geraakt.Manschappen van het Nationaal Leger, die in de omgeving waren, schakelden de politie van Paranam via de Centrale Meldkamer in. Met de ambulance van het Nationaal Leger zijn de twee gewonden overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Beiden zijn ter observatie opgenomen in de ziekeninrichting.Ramon M. is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij de voorgeleiding verklaarde de jager dat het jachtgeweer een neef toebehoort. De neef is niet in het bezit van een geldige vergunning. Het wapen in beslag genomen.Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is Ramon M. in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden, meldt de politie Public Relations.