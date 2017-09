Granman Bono Velanti van de Aucaners overhandigt de lijst met knelpunten aan minister Edgar Dikan. (Foto: NII)





BEP-voorzitter tevens Assembleelid Celsius Waterberg was ook uitgenodigd voor de krutu. Hij heeft tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) aangegeven zich sterk te zullen maken voor het verbeteren van de gezondheidszorg voor deze stam.Hij merkt op dat de plaatselijke bevolking een bijdrage wil leveren door een fonds in het leven te roepen voor de bouw van schoollokalen op secundair niveau.Na realisatie van de schoollokalen wil de gemeenschap het beheer overdragen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Waterberg is van plan duurzame projecten zoals in de landbouwsector te ondersteunen zodat de bewoners een inkomen kunnen hebben. Tijdens de Liba Krutu is ook aandacht besteed aan hoe de orde in het gebied gehandhaafd kan blijven.