Tijdens de energieconferentie staan negentien presentaties op de agenda. Deskundigen van diverse landen buigen zich over hernieuwbare energie.





De meeste landen gebruiken voor het opwekken van stroom aardgas, steenkool, aardolie (brandstof voor generatoren) en uranium (kernenergie). Deze stoffen zitten allemaal in de grond en raken op, ze zijn niet hernieuwbaar. Het uit de grond halen ervan gaat veelal gepaard met schade voor het milieu. De laatste jaren is er een wereldwijde campagne op gang gekomen voor het gebruik van wind- en zonne-energie, biomassa en groen gas. De Carilec (Caribbean Electric Utility Services Corporation) is in 1989 opgericht met als doel de energie industrie te helpen ontwikkelen. De eerste conferentie over hernieuwbare energie is in 2011 georganiseerd.Armand Bipat, Power Manager bij EBS en moderator op de conferentie geeft aan dat het parastatale bedrijf al geruime tijd op zoek is naar nieuwe manieren van stroom opwekken. Ondertussen is het bedrijf een zonne-energie centrale in Atjoni aan het opzetten. EBS haalt momenteel energie uit de Afobakadam (hernieuwbaar) en uit generatoren waarvoor er grote hoeveelheden brandstof nodig is (niet hernieuwbaar). “Op Atjoni komt een 500kw solarplant, het wordt een hybride systeem, een combinatie van zonne-energie en brandstof,” licht Bipat toe. “Het project is in de afrondende fase. We hopen later in het jaar al operationeel te zijn.”EBS is ook voornemens om de toepassing van zonne-energie in het binnenland uit te breiden en nog meer te professionaliseren. Een gedegen aanpak zal continu stroom garanderen. Hoe dat gebeuren zal, wordt momenteel onderzocht, deelt de Power Manager mee. “We kijken ook naar bio massa, met name naar de rijstkaf in Nickerie,” deelt Bipat mee. “Er ligt een heleboel rijstkaf daar, dat willen we tot ontwikkeling brengen. Daarmee kunnen we Nickerie van stroom voorzien.”De Carilec deelnemers hebben een lijvig programma af te werken in de Torarica Royal Ballroom en in het veld. Op de eerste twee dagen worden er negentien presentaties verzorgd door deelnemers uit binnen- en buitenland. In de pauzes is er gelegenheid voor het netwerken. Sommige deelnemers staan er met een stand om hun kunde en technieken te promoten. De rest van de week bestaat uit trainingen en bezoeken aan de Afobakadam en de zonne-energiecentrale van Iamgold.René Gompers