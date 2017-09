Maria is nu een categorie 4 orkaan en volgt ruwweg de koers van orkaan Irma. (Beeld: NOAA)





De orkaan beweegt zich ruwweg op hetzelfde pad als Irma, de orkaan die begin van de maand dood en verwoesting in de regio heeft veroorzaakt. Er is een orkaanalarm ingesteld voor Puerto Rico, St. Maarten, St Barts, Saba, St Eustatius en Anguilla.Orkaan waarschuwingen zijn afgegeven voor Guadeloupe, Dominica, St. Kitts en Nevis, Montserrat, Martinique, St. Lucia en de Amerikaanse en de Britse Maagdeneilanden. Sommige van deze eilanden herstellen nog steeds van de verwoestingen die orkaan Irma heeft aangericht. Als categorie 5 orkaan heeft Irma minstens 37 levens geëist en voor miljarden dollars aan schade aangericht.Onder de Bovenwindse eilanden, waar Maria naar toe koerst zijn Antigua en Barbuda. Door orkaan Irma is Barbuda nu voor het eerst sinds 300 jaar onbewoond. Het eiland is totaal geëvacueerd nadat Irma 95% van het gebied heeft platgewalst.Het NHC heeft gewaarschuwd voor zware regenval die de orkaan meebrengt en voor levensbedreigende overstromingen en modderstromen.Op het Frans grondgebied van Guadeloupe zijn scholen, bedrijven en overheidsgebouwen gesloten en is er gewaarschuwd voor zware overstromingen in de laaggelegen delen van de eilanden. Puerto Rico is zich ook aan het voorbereiden op de komst van Maria, die naar verwachting morgen, dinsdag sterke winden met zich mee zal brengen.