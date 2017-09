Jap-A-Joe heeft in een brief de directies van radio- en televisiestations gewezen op artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht én de artikelen 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden digitale televisie omroep en artikel 5 van de Algemene Vergunningsvoorwaarden voor de omroep.De VRTS wil weten wat de directe aanleiding van de brief is, anders wordt de strekking ervaren als een subtiele bedreiging en intimidatie, die in strijd zijn met artikel 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties (BuPo). Hierin wordt vrijheid gegarandeerd om 'zonder inmenging meningen te koesteren'. Ook wordt gewezen op artikel 20 van dit Verdrag dat stelt 'oorlogspropaganda is verboden, evenals het oproepen tot nationalistische, raciale of religieuze haat die aanzet tot discriminatie, vijandigheid of geweld'."Wij vertrouwen erop dat u zult meewerken dat in het vreedzame medialandschap omroepbedrijven met in acht neming van de beginselen van onafhankelijke en integere nieuwsgaring en nieuwsvoorziening de samenleving kunnen blijven informeren over de ontwikkelingen in ons eigen land en het buitenland". Dit stelt het bestuur van de VRTS. De brief van de TAS van 7 september is vandaag beantwoord door Anwar Lall Mohamed (voorzitter), Enjela Kamperveen (waarnemend secretaris) en Charles Vervuurt (waarnemend penningmeester).