Bij aankomst van de politie op de plaats van de aanrijding, werd de 65-jarige man bewusteloos aangetroffen op het wegdek. Uit onderzoek blijkt dat de autobestuurder over de Larecoweg reed vanuit Calcutta. Hij ging richting Kwattaweg. Ter hoogte van de Paluluweg en de Larecoweg, heeft de bestuurder de voetganger die aan de linkerkant van de weg liep onderschept. Het gedeelte waar het ongeval heeft plaatsgehad is slecht verlicht, meldt de politie.Door de slag is het slachtoffer vermoedelijk tegen de voorruit van de auto gekomen en is hij vervolgens gevallen op het wegdek. Op weg naar de RGD-poli te Tijgerkreek is de Mahadew overleden. Zijn ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen.