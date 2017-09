“De daders zijn meestal een familielid of een bekende persoon van de pinpashouder die zonder toestemming de bankpas heeft weggenomen en gebruikt.” Als de benadeelden er achter komen dat de verdachten familieleden zijn, zien zij af van strafrechtelijke vervolging en trekken ze de zaak in. De politie vraagt er voorkoming van dit soort gevallen, de burgers zorgvuldig om te gaan met hun pinpas en pincode. “Uw pincode is strikt persoonlijk en laat deze niet in handen van derden komen,” waarschuwt de politie. “Bewaar nooit uw pinpas samen met uw pincode.”Bij het uitvoeren van een transactie moet de pinpashouder een zodanige houding voor de geldautomaat nemen dat anderen niet kunnen zien als hij zijn pincode invoert. Voelt u zich op de een of andere manier onveilig bij een geldautomaat, stelt u dat de transactie uit en gaat u naar een andere pinautomaat, adviseert de politie. Bij het benaderen van een geldautomaat, doet de burger er goed aan te kijken of hij niet gevolgd wordt.