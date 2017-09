Twee gemaskerde mannen hebben vannacht een beroving gepleegd in ressort Kwatta. Een grijze Toyota Voxy, sieraden en geld zijn buitgemaakt.Een slachtoffer is gekneveld achtergelaten. Starnieuws verneemt dat de indringers een voordeur hebben geforceerd om de woning binnen te kunnen dringen in het holst van de nacht.De politie van Kwatta is belast met het onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.