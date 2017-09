President Desi Bouterse heeft na terugkeer van Cuba zondagavond op Zanderij. (Foto: NII)





Het staatshoofd, First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en overige delegatieleden werden omstreeks 22.45 uur zondagavond op de Johan Adolf Pengel luchthaven verwelkomd door onder andere vicepresident Ashwin Adhin en minister Ronni Benschop van Defensie. Ook waren aanwezig Assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP), raadsadviseurs, hoge functionarissen van het Kabinet van de President en de directeuren van SLM, SWM en Luchthaven Beheer. De Cubaanse ambassadeur Manuel Rubido en zijn echtgenote waren eveneens aanwezig op de luchthaven.Tijdens het verblijf van Bouterse op Cuba heeft orkaan Irma een ravage aangericht op het eiland. Tien personen hebben het leven gelaten. De president is onder de indruk van de organisatiegraad van de Cubanen. Hij ging ook in op de hulpverlening vanuit Suriname aan de door de natuurramp getroffen eilanden.