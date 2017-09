Jamraj M. is zondagavond overleden na een verkeersongeval aan de Oost-Westverbinding ter hoogte van de brug over de Saramaccarivier.De voetganger werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is overgebracht naar de polikliniek van Tijgerkreek. Starnieuws verneemt dat hij kort na aankomst op de poli is overleden.De politie van Groningen is nog bezig met het onderzoek. Er zijn nog geen details bekend. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 58. Zoals gebruikelijk wordt het ontzielde lichaam in beslag genomen voor obductie.