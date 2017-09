Nadat alles in kaart was gebracht, werd het juiste moment afgewacht om de verdachte te arresteren. Adogo werd uit zijn bed, in een appartement aan de Mohabierweg, gelicht door de wetsdienaren. Hij wist geruime tijd uit handen van de politie te blijven.Zijn voertuig, een witte Toyota Mark X, is eveneens in beslag genomen. Vermoed wordt dat de auto werd ingezet bij roofovervallen. 'Blaka' is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.Ala-D Media