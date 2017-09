Het staatshoofd was op 28 augustus met Fly All Ways naar Havana vertrokken. De belangrijkste reden van vertrek van de president naar Cuba, was een intensieve medische controle. Hieraan koppelde hij ook een weekje vakantie.De president en zijn delegatie hebben in Cuba ook te maken gehad met orkaan Irma, die zij goed hebben doorstaan. Het staatshoofd is bijkans drie weken uitlandig geweest.De komende dagen zal de laatste hand worden gelegd aan de jaarrede die op 29 september zal worden gehouden in De Nationale Assemblee. Dan zal ook de begroting over 2018 worden aangeboden aan de volksvertegenwoordiging.